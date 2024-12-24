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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesindeki patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde konuşuyor. Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üretim fabrikasında patlama meydana geldi. -VTR -
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CANLI: İçişleri Bakanı Yerlikaya AA Editör Masası'nın konuğu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, değerlendirmelerde bulunuyor.

24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
CANLI: İçişleri Bakanı Yerlikaya AA Editör Masası'nın konuğu Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada 12 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeli." şeklinde konuştu.

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CANLI: İçişleri Bakanı Yerlikaya AA Editör Masası'nın konuğu

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