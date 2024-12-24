CANLI: İçişleri Bakanı Yerlikaya AA Editör Masası'nın konuğu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, değerlendirmelerde bulunuyor.
Ankara
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada 12 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, "4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeli." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.