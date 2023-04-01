CANLI - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de Anadolu Ajansı'nın sorularını cevaplıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’de AA’ya özel açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyası'na ilişkin "84 milyar 400 milyon liralık miktarı yatırıldı. Bunlar afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Oktay, 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye 10 bin lira Hane Başı Destek ödemesi, 207 bin kişiye de 15 bin liralık taşınma yardımı yapıldığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.