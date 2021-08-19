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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
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CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanan ormanlarımız tarım ve turizm dahil kesinlikle başka amaç için kullanılmayacak

19.08.2021
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanan ormanlarımız tarım ve turizm dahil kesinlikle başka amaç için kullanılmayacak Fotoğraf: Murat Kula / AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor.

Orman yangınları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden gelmeyi başardık. Evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza en geç 1 yıl içinde yeni konutları teslim edilecektir. Yanan ormanlarımız, Anayasamızın 169. maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak, tarım ve turizm dahil kesinlikle başka amaç için kullanılmayacaktır. Orman yangınları, sel baskınları ve heyelan afetleri ile kuraklığa karşı planlarımızı gözden geçirip, yenileyeceğiz. Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, yanan her evi yeniden inşa edeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla tekrar ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

AFAD'ın kampanyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya iştirak etme kararı aldık. Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler karşısında da yalnız bırakmayacağız." dedi. 

Aşılama oranı düşük iller

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu illerimizden başlayarak tüm vatandaşlarıma bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum." şeklinde konuştu. 

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