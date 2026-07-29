Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi bölgesinin üretim, lojistik, transit ticarette ve teknoloji merkezi haline getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz." diye konuştu.

CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi bölgesinin teknoloji merkezi haline getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi bölgesinin üretim, lojistik, transit ticarette ve teknoloji merkezi haline getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. Bu saldırganlığın faturasını sadece Filistinli kardeşlerimiz sadece kardeş Lübnan halkı değil, farklı inanç kesimleriyle bölgenin tamamı ödemektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi bölgesinin üretim, lojistik, transit ticarette ve teknoloji merkezi haline getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayakta. Savaş kaynaklı maliyetlerin etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Terörsüz Türkiye süreci menzile vardığında, analar başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak ülkemiz ağır ekonomik faturadan kurtulmuş olacaktır. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. (Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı olarak yürüttüğümüz süreci milli meseleleri çıkarlarının önüne koyan partilerin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini, haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz. Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların ve jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz. Türkiye tarih boyunca olduğu gibi Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız bırakmayacak, eski acıların yaşanmasına ne pahasına olursa olsun asla izin vermeyecektir." dedi.