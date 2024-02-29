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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı

29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı Fotoğraf: Lokman İlhan / AA

Aydın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın mitinginde halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Şubat postmodern darbesi, öncesi ve sonrasıyla ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıkıntılarımızı, ülkemizi demokrasi hazımsızlarının, kalkınma düşmanlarının eline teslim ederek değil daha çok mücadele vererek, alın teri dökerek çözeceğiz." ifadesini kullandı.

"Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı." diyen Erdoğan, "Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı." dedi.

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