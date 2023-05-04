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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da düzenlenen mitingde konuşuyor.
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CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz’da enflasyon farkı ve refah payıyla çalışan ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." diye konuştu.

04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz’da enflasyon farkı ve refah payıyla çalışan ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Giresun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitinge katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu) Çayı görse anlamaz, fındığı görse tanımaz ama bol bol yalanı söyler." dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız. Çarşıda pazarda yaşanan pahalılığı yine biz aşarız. Enflasyon geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin ülkemizin, milletimizin, evlatlarımızın aydınlık geleceği için 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı etrafında kenetlenelim." dedi.

Erdoğan, "CHP içindeki gerçekten Cumhuriyetçi, Gazi Mustafa Kemal'in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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