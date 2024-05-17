CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tarım bitti' tezlerinin gerçek dışı olduğunu rakamlarla teyit ettik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde muhalefetin ezberi olan 'Tarım bitti' tezlerinin ne kadar içi boş, temelsiz ve gerçek dışı olduğunu rakamlarla teyit ettik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalı hareketleri yok sayamayız." ifadelerini kullandı.
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