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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

07.09.2022
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor Fotoğraf: Murat Kula/AA

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CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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