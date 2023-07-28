CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde çığır açan yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayisinde çığır açan, sektöre yön veren, ileri teknolojiye sahip yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayi alanında katettiğimiz mesafe, bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin müjdecisidir." ifadelerini kullandı.
Savunma sanayisinde belli bir aşamaya getirilen projelere hız vereceklerini belirten Erdoğan, "Sektörün ihtiyaçlarını tespit edip özgün çözümler geliştireceğiz." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.