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İDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni
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CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde çığır açan yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayisinde çığır açan, sektöre yön veren, ileri teknolojiye sahip yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız." dedi.

28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde çığır açan yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayi alanında katettiğimiz mesafe, bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin müjdecisidir." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisinde belli bir aşamaya getirilen projelere hız vereceklerini belirten Erdoğan, "Sektörün ihtiyaçlarını tespit edip özgün çözümler geliştireceğiz." açıklamasında bulundu.

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