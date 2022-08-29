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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı’nda, Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını bayat senaryolara bağlamış durumdalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar." diye konuştu.

29.08.2022
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını bayat senaryolara bağlamış durumdalar

Afyonkarahisar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Meydanı'nda Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak." dedi.

Erdoğan, "2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar." diye konuştu.

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