CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını bayat senaryolara bağlamış durumdalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar." diye konuştu.
Afyonkarahisar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Meydanı'nda Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak." dedi.
Erdoğan, "2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.