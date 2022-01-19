CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtar maaşlarını 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.