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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
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CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtar maaşlarını 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor.

19.01.2022
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtar maaşlarını 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıkladı.

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