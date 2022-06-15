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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenliyor.
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CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lisans ve yüksek lisans dahil öğrenci affı Meclis'e sunulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere öğrenci affının önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını bildirdi.

15.06.2022
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lisans ve yüksek lisans dahil öğrenci affı Meclis'e sunulacak

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Öğrenci affı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere öğrenci affının önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını bildirdi. 

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvurusu

Erdoğan, "NATO meselesinde, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz" dedi.

"TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğer TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. CHP size ne diyorsa o ağızla konuşuyorsunuz." 

"Milli havayolumuz uluslararası uçuşlarını Türk Havayolları ismiyle yapacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milli havayolumuz uluslararası uçuşlarını Turkish Airlines değil, Türk Havayolları ismiyle yapacaktır" diye konuştu.

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