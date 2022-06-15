CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lisans ve yüksek lisans dahil öğrenci affı Meclis'e sunulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere öğrenci affının önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını bildirdi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Öğrenci affı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere öğrenci affının önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını bildirdi.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvurusu
Erdoğan, "NATO meselesinde, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz" dedi.
"TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:
"Eğer TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. CHP size ne diyorsa o ağızla konuşuyorsunuz."
"Milli havayolumuz uluslararası uçuşlarını Türk Havayolları ismiyle yapacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milli havayolumuz uluslararası uçuşlarını Turkish Airlines değil, Türk Havayolları ismiyle yapacaktır" diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.