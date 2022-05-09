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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

09.05.2022
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz. Haziran ayı itibarıyla başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla insanımızı sahipsiz bırakmayacağız." dedi. 

Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçuyla ilgili cezaların yeniden düzenlendiğini belirten Erdoğan, "Bu tür suçlara verilen cezaları caydırıcılık temelinde yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üretici-tüketici ilişkisini sağlıklı zemine oturtmak için hazırlanan hal, perakende ve elektronik ticaret kanunları ile ilgili çalışmalar bitmek üzeredir." diye konuştu.

"Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz"

"Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek. Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız."

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