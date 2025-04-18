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İstanbul'da düzenlenen "Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında katılımcı parlamento heyet başkanları konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'ne katılıyor.
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienalimiz, 2 ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak.

Bizim sanat anlayışımızda kibir ve gösteriş asla yoktur. Bizim sanat felsefemizde Hakk'ın kusursuz eserlerinin iz düşümü hakikat ışığının yansıması vardır."

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