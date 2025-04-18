CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienalimiz, 2 ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak.
Bizim sanat anlayışımızda kibir ve gösteriş asla yoktur. Bizim sanat felsefemizde Hakk'ın kusursuz eserlerinin iz düşümü hakikat ışığının yansıması vardır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.