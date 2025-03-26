CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.