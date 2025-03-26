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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor
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CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Ekip  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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