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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te “Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde “Büyükelçiler ile İftar” programında konuşuyor.
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CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "Büyükelçiler ile İftar" programında konuşuyor.

03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen şartlarına uyum sağlamasının vakti çoktan gelmiştir." ifadesini kullandı.

"Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanların artık karar alma süreçlerinde hak ettikleri şekilde temsil edilmesi gerekiyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eleştiriye uğrasak dahi hakkı, hakikati ve tüm insanlık için en doğru olanı söylemekten geri durmadık, bundan sonra da geri durmayacağız." şeklinde konuştu.

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