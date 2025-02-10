Dolar
36.02
Euro
37.19
Altın
2,894.86
ETH/USDT
2,640.30
BTC/USDT
97,500.00
BIST 100
9,907.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da “Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da “Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Kuala Lumpur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaletin olmadığı, adaletin vahşi çıkarlar uğruna rafa kaldırıldığı bir yerde insanlık adına barış, huzur ve kalkınma olmaz." dedi. 

Erdoğan, "Her şeyden önce nüfusu yaklaşık 2 milyarı aşan İslam aleminin temsil edilmediği bir yapının kendisi adil olmadığı için adalet de dağıtamaz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkesi kucaklayan, adil, paylaşımcı, farklılıkları zenginlik olarak gören ve güven esasına dayalı bir sistemin inşası, tercihten öte zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ekonomiden diplomasiye, ticaretten güvenliğe sorunların çözümü için yeni bir anlayışa, yeni bir küresel düzene ihtiyacımız var."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KDK'den güvenlik görevlisinin "eğitim verme" talebi için tavsiye kararı
Suç örgütü üyesini yurt dışına kaçırdığı iddia edilen emniyet müdürü ve müteahhidin ifadelerine ulaşıldı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İBB AKOM'dan İstanbul'da kar yağışı uyarısı
Doğu Anadolu'da 4 ilde soğuklar nehir, dere ve şelaleyi dondurdu

Benzer haberler

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde 252 bin konutla iş yerimizin inşasını hızlıca bitirmenin gayretindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde 252 bin konutla iş yerimizin inşasını hızlıca bitirmenin gayretindeyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet