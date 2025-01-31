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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
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CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Antalya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen seçim dünde kaldı. Artık bize düşen bugün için yeni sözler söylemek, gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır."  dedi.

Erdoğan, "2024'te hedeflerimizin de ötesine geçtik. Turist sayısı 62,3 milyon kişi, turizm gelirlerimiz ise 61,1 milyar dolar oldu." dedi.

Erdoğan, "78 canımızı yitirdiğimiz Bolu Kartalkaya'daki facia gibi  trajedilerin bir daha yaşanmaması adına gereken her türlü adımın atılmasını sağlayacağız. Mevzuatla ilgili bir problem varsa Gazi Meclisimizin de desteğiyle çözüme kavuşturacağız. Sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, kimin eksiği, hatası, ihmali veya kusuru varsa hepsinden hesap sorulmasını temin edeceğiz."  ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi." dedi.

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