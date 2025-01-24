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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Konya’da KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nda konuşuyor
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CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor

24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Malatya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kartalkaya otel yangınında hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek" dedi.

Erdoğan, "Ekonomide mevcut sıkıntıların çıbanbaşı olarak gördüğümüz enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz" dedi.

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