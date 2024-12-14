CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda yapılacak AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
Erzurum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor, bölgenin kilit ülkesi kimliğiyle öne çıkıyor. Dengeli, itidalli ve hakkaniyetli politikalarla bütün bu muhataralı süreçleri başarıyla yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Muhalefet) Milletle aynı yöne bakmak, aynı sevinci paylaşmak, aynı yolda yürümek yerine rüzgargülü misali yel nereden eserse yönlerini oraya dönüyorlar. AK Parti kaybetsin, AK Parti ve Cumhur İttifakı yıpransın, gerekirse Türkiye batsın diyecek kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler. Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı bugün daha iyi görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halep'in, Humus'un, Şam'ın sokaklarında yıllar sonra insanların yüzü gülüyor. 13 yıl sonra Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakıyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi tecrübelerimizin yanı sıra 2200 yılı aşan geleneğe sahip Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyor, adımlarımızı yine buna göre atıyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.