Dolar
34.26
Euro
37.20
Altın
2,711.77
ETH/USDT
2,619.90
BTC/USDT
67,699.00
BIST 100
8,948.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 51. Genel Kurulu’nda konuşuyor.

18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, etrafındaki ateş çemberine rağmen üretim kabiliyetleri, güçlü alt yapısı, küresel entegrasyonuyla adından daha fazla söz ettiriyor. Merkez Bankası brüt rezervleri 156 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı, eylül itibarıyla yıllık ihracatımız 260 milyar doların üzerine çıktı. Bu yılın ilk 8 ayında istihdam artışı 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşsizliği azaltmayı, istihdamı arttırmayı, iş gücü piyasasında kayıt dışılığı önlemeyi amaçlayan istihdam destekleyici politikalarımız sürecek. Ekmeğimize, alın terimize, dişimizden tırnağımızdan ayırarak bir tarafa koyduğumuz birikimimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem harcamaları dışındaki tüm harcamalarda tasarruf bilincini ön planda tutuyoruz. Artık sırada yapısal reformlarda mesafe katetmek var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesi" iddianamesinde adı geçen 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı
Siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fuat Keyman vefat etti
Karadeniz'de olumsuz hava koşulları yüzünden bazı gemiler Sinop Limanı'na demirledi
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisizleştirildi
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm bölgemizi kasıp kavuran kriz fırtınasından Türkiye'yi suhuletle çıkartmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı bir kez daha hatırlatıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize savunma sanayii teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere ihracat yapar hale geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize savunma sanayii teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere ihracat yapar hale geldik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet