CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 51. Genel Kurulu’nda konuşuyor.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, etrafındaki ateş çemberine rağmen üretim kabiliyetleri, güçlü alt yapısı, küresel entegrasyonuyla adından daha fazla söz ettiriyor. Merkez Bankası brüt rezervleri 156 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı, eylül itibarıyla yıllık ihracatımız 260 milyar doların üzerine çıktı. Bu yılın ilk 8 ayında istihdam artışı 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşsizliği azaltmayı, istihdamı arttırmayı, iş gücü piyasasında kayıt dışılığı önlemeyi amaçlayan istihdam destekleyici politikalarımız sürecek. Ekmeğimize, alın terimize, dişimizden tırnağımızdan ayırarak bir tarafa koyduğumuz birikimimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem harcamaları dışındaki tüm harcamalarda tasarruf bilincini ön planda tutuyoruz. Artık sırada yapısal reformlarda mesafe katetmek var." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.