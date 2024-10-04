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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST 2024 etkinliğinde konuşuyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2024'te konuşuyor.

04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Adana

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün bize parasıyla savunma sanayii teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik." ifadelerini kullandı.

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