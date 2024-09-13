CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplamda 12 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen külliyemizle (Marmara Üniversitesi) eğitim ve bilim alanındaki hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz." dedi.
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