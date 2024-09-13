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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl’de “Solhan Belediyesi Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.
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CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuşuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplamda 12 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen külliyemizle (Marmara Üniversitesi) eğitim ve bilim alanındaki hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz." dedi.

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CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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