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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
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CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de yapımı tamamlan projelerin açılış töreninde konuşuyor.

07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Kocaeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasıanda, "Depreme hazırlık, Türkiye için bir beka meselesidir, hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz." dedi.

Erdoğan, "Kamu olarak Kocaeli'ye yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor." ifadesini kullandı.

"Gebze-Darıca sahil metro hattımızda da çalışmalar hızla ilerliyor. Bu hattı da 2025 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı) İnşallah bu önemli projeyi 2028 yılında hizmete vereceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haliç'i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. Yani şu anda İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak." ifadesini kullandı.

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