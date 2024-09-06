CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefimiz sadece bir ufuk değil, aynı zamanda bu aziz vatanın her ferdinin geleceğine dair güçlü bir taahhüttür." dedi.
Erdoğan, "2002'de 540 bin olan öğretmen sayımız 1,2 milyona yükseldi." açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özel eğitim ihtiyacı olan 1 milyon 200 bin öğrencimizin evlerinde, hastanelerde, okullarda eğitime erişimlerini sağlıyoruz." diye konuştu.
Erdoğan, "12 bin 350 okulumuzu yüksek hızlı ve güvenlikli fiber internet erişimine kavuşturduk." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"OECD ülkeleri arasında eğitimde teknolojik altyapı sağlama konusunda üst sıralarda yer alıyoruz."
Erdoğan, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimde yeni bir açılımı devreye alıyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor." dedi.
Erdoğan, "Türkiye'yi ekonomik, sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğratmayı amaçlayan ırkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdeki bazı çevreler çocuklarımızın hakkını ve hukukunu savunmak yerine uluslararası şirketlerin çıkarlarının avukatlığını yapıyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.