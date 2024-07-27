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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valilik Tören alanında "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"nde konuşuyor.

27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Rize

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güncel rakamlarla Ayder'e toplam 2 milyar 687 milyon liralık yatırım yaparak eski güzelliğine kavuşturduk." ifadelerini kullandı.

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