CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valilik Tören alanında "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"nde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güncel rakamlarla Ayder'e toplam 2 milyar 687 milyon liralık yatırım yaparak eski güzelliğine kavuşturduk." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.