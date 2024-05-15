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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'nda konuşuyor
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CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Genel Kurulu'na katılıyor.

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