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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı” katılımcılarına hitap ediyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kabul ediyor.

Ekip  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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