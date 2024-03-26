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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Yozgat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye düşürdüysek aynı başarıyı tekrarlayacağız." dedi.

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