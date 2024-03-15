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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuşuyor.

15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Van

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(CHP) Kurdukları çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini kirden arındıramaz. Milletimiz bu kirli oyunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak." ifadelerini kullandı.

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