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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni”nde konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde halka hitap ediyor.
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CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açılış töreninde konuşuyor.

10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İstanbul) 5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok." dedi.

Erdoğan, "Bu duvarlardaki hani 'Tam ileri' diyor ya şimdi ona 'Tam ileri yolun açık olsun' demek lazım." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Bakırköy-Kirazlı metrosu) Uzunluğu 8,4 kilometre olan, günlük 1 milyon yolcu kapasiteli hattımızın üzerinde 7 istasyon bulunuyor." dedi.

Metro hattının önümüzdeki 25 yıllık süreçte ekonomiye 6 milyar doların üzerinde kazanç sağlayacağının hesaplandığını belirten Erdoğan, "Bugünkü açılışımızla birlikte İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunu 348 kilometreye çıkarıyoruz. Bugünkü açılışımızla birlikte İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunu 348 kilometreye çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trafik, İstanbullu kardeşlerim için artık sorundan öte zulüm haline geldi. İstanbul'a karşı mesuliyetimizin bilinciyle 2019'dan sonra da İstanbul'u kaderine terk etmedik." dedi.

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