CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde halka hitap ediyor.
Şanlıurfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışanıyla, emeklisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, sanayicisiyle her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa ve kararlılığa biz sahibiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.