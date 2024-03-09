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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da düzenlenen mitingde konuşuyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor.
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde halka hitap ediyor.

09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Şanlıurfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışanıyla, emeklisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, sanayicisiyle her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa ve kararlılığa biz sahibiz." ifadelerini kullandı.

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