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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa’da Mustafa Kemal Paşa Kültür Merkezi Açılış Töreni’nde konuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir Ticaret Odası’nda “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları”nda konuşuyor.
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de partisince Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Fotoğraf: Murat Kula/AA

Balıkesir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı tam bir muamma.

Birileri 'son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik' numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor.

İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar.

Muhalefet partilerindeki iç çekişmeler ayrı bir facia, kelimenin tam anlamıyla rezillik diz boyu."

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