CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de partisince Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
Balıkesir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı tam bir muamma.
Birileri 'son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik' numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor.
İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar.
Muhalefet partilerindeki iç çekişmeler ayrı bir facia, kelimenin tam anlamıyla rezillik diz boyu."
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