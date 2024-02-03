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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor
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CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antakya Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Hatay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılın bütçesinde, depremzede illerimizin yeniden imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi zorlukla, engelle karşılaşırsak karşılaşalım Hatay'ı eskisinden daha görkemli, güvenli, canlı bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden değiliz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden değiliz." dedi.

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