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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, , İstanbul’da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni’nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
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CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni'nde konuşuyor.

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