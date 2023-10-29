Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,788.30
BTC/USDT
34,397.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştiriyor. Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri düzenleniyor
logo
Gündem

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19.23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştiriyor.

29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Cumhuriyet'in 100. yılı) Millet olarak bugün gerçekten çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşadık, yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzez bir hazinedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz, bugün ilk asrını tamamlayıp Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz, bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını millet olarak güçlü, zengin ve köklü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı Gazi'nin (Mustafa Kemal Atatürk) arzu ettiği biçimde, bölgesinde ve dünyada kimsesizlerin kimsesi olan bir ülkedir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda tarihinin en büyük resmigeçidini gerçekleştirdi
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Türk donanmasının Cumhuriyet'in 100. yılındaki resmigeçidi heyecanla izlendi
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İzmir'de "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi açıldı

Benzer haberler

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet