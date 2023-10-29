CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19.23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştiriyor.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Cumhuriyet'in 100. yılı) Millet olarak bugün gerçekten çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşadık, yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzez bir hazinedir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz, bugün ilk asrını tamamlayıp Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz, bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını millet olarak güçlü, zengin ve köklü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı Gazi'nin (Mustafa Kemal Atatürk) arzu ettiği biçimde, bölgesinde ve dünyada kimsesizlerin kimsesi olan bir ülkedir." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.