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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuşuyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuşuyor.

"Afrika, Türk milletinin kalbinde olduğu kadar ülkemizin dış politikasında da özel bir yere sahiptir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Afrika) Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri 85,5 milyar doları geçti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya Devlet Başkanı Putin ile) İlk etapta 1 milyon ton tahılın kıtaya ulaştırılması için görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan. "El Ariş Havalimanı'na ilaç, dayanıklı gıda, konserve, çocuk bezi, tıbbi malzemelerin de bulunduğu bir insani yardım uçağımızı bu sabah gönderdik. Çatışmalar başladığından beri bölgeye ilk yardım kargosunu götüren uçağımız bugün saat 12.00 itibariyle havalimanına indi." şeklinde konuştu.

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