CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul
"Afrika, Türk milletinin kalbinde olduğu kadar ülkemizin dış politikasında da özel bir yere sahiptir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Afrika) Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri 85,5 milyar doları geçti." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya Devlet Başkanı Putin ile) İlk etapta 1 milyon ton tahılın kıtaya ulaştırılması için görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan. "El Ariş Havalimanı'na ilaç, dayanıklı gıda, konserve, çocuk bezi, tıbbi malzemelerin de bulunduğu bir insani yardım uçağımızı bu sabah gönderdik. Çatışmalar başladığından beri bölgeye ilk yardım kargosunu götüren uçağımız bugün saat 12.00 itibariyle havalimanına indi." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.