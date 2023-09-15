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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası” açılışında konuşuyor
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CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor." dedi.

15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında deprem yasasına ilişkin olarak, "Amacımız, deprem gerçeğine karşı kentsel dönüşümü en sağlıklı, hızlı ve adil bir şekilde yürütecek hukuki altyapıyı kurmaktır." açıklamasında bulundu.

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