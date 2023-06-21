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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
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CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'yı genişletme açıklamalarına ilişkin, "Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade, eser, hizmet ister." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer dürüst iseniz, samimi iseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz, yanınızdakiler de LGBT'ci. Ama ne AK Parti ne MHP ne Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinde böyle bir bela yok." açıklamasında bulundu.

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