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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Edirne

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor." dedi.

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