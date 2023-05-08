Dolar
19.51
Euro
21.55
Altın
2,024.72
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,457.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
logo
Gündem

CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılıyor.

08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasete, siyasetçiye dönük bir şiddetin herhangi bir şekilde mazur görülmesi söz konusu olamaz
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Togg'un T10X modelleri sahiplerine teslim edilmek üzere İstanbul'a gelmeye devam ediyor
Adalet Bakanı Bozdağ: (Erzurum'daki gerginlik) Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmış durumda
Bakan Karaismailoğlu: Hızlı tren hattıyla Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek

Benzer haberler

CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İstanbullulara teşekkür" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki Doğu ve Güneydoğu STK Buluşması'na telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 21 yıllık başarı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 21 yıllık başarı paylaşımı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı açıldı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet