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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “45000 Öğretmen Atama Programı”nda konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırşehir’de tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu.
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “45000 Öğretmen Atama Programı”nda konuşuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdiğimiz terör bataklığını Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde de tamamen kurutacağız."

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