Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
logo
Gündem

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Mersin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenenen mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir iki bakanlık, üç beş vekillik uğruna ülke geleceğini emperyalistlerin sinsi emellerine peşkeş çekenleri bu millet unutmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörden temizlediğimiz Gabar'da ülkemizin en büyük petrol kaynağını bulduk. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bu kaynağı milletimizin emrine verdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin cebinden yurt dışına giden 100 milyar dolarlık enerji parası artık milletimizin emrinde olacak." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı yarın açılıyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İzmir'de TCG Anadolu'ya ziyaretçi ilgisi sürüyor

Benzer haberler

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık oyun değiştiren teknolojilerle dünyada söz sahibi bir ülke haline geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılı'nın miladı olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta, 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta, 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Zigana Tüneli bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Zigana Tüneli bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet