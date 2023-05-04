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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde’de düzenlenen mitingde konuşuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açılış Programı’nda konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon’da "Gençler Bi'Kahve İçebilir miyiz?" etkinliğinde konuşuyor.
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Gündem

CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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