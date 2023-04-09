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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik Toplu Açılış Töreni’ne katılıyor.
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CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi'nde, Pendik Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi'nde, Pendik Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabıyla basar ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu, 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz." dedi.

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