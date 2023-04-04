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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 14. Geleneksel AK Parti Büyükelçiler İftar Programı’nda konuşuyor.

04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara

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