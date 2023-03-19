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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor.
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CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Bandırma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskişehir'de keşfettiğimiz 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervimizi yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir tesisle kazanca dönüştüreceğiz." dedi.

Erdoğan, "Ham madde ile başlayıp nihai ürüne kadar uzanacak bir sistemle, ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız." diye konuştu.

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