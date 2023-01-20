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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

20.01.2023
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Son 20 yılda İstanbulumuza eğitim alanında toplam 90 milyar liralık yatırım yaptık." dedi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Esenyurtumuzun marka değerini artıracak, eğitim alanında ilçemizi cazibe merkezi haline getirecek, modern bir külliyenin inşasına başlıyoruz." diye konuştu. 

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu yıl toplam eğitim bütçemiz 651 milyar liraya ulaştı. Derslik sayımızı 343 binden 612 bine çıkardık."  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yasakları ve çocuklarımıza yönelik adaletsizlikleri bertaraf ederek, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik." ifadelerini kullandı.

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