CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi'nin beklenenden daha fazla talep gördüğünü belirterek "Başlangıcından bugüne hedefi de aşarak 1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde "1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi"nin tanıtım toplantısında konuşuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.