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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya’da Kasaba-Sütleğen Yolu Temel Atma Töreni'nde konuşuyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'nin açılış töreninde konuşuyor
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CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi'nin beklenenden daha fazla talep gördüğünü belirterek "Başlangıcından bugüne hedefi de aşarak 1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı." dedi.

29.12.2022
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde "1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi"nin tanıtım toplantısında konuşuyor.

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