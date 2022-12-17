CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin İl Başkanlığının yeni binasının açılış töreninde konuşuyor.
Mardin
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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